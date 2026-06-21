Coloccini y el debut de la U en Copa Chile: La motivación fue regalarle un triunfo a Gago

Fabricio Coloccini, técnico suplente de Universidad de Chile, repasó lo que fue su estreno triunfal en la Copa Chile tras derrotar por 4-1 a Santiago Wanderers y dedicó palabras ante la ausencia de un Fernando Gago que debió ser internado por problemas cardiovasculares.

"Más allá de lo futbolístico y de cómo se dio el partido, teníamos una motivación especial que era Fernando. Él ya antes del partido con O'Higgins había sentido un dolor en el pecho, pero no es la primera vez que le pasa y él siempre quiere estar al lado de sus jugadores", comenzó repasando el argentino.

"Insistimos en que se hiciera ver, pero él no quería por miedo a no poder estar con el equipo. Por eso hoy lo futbolístico es un ítem aparte; la motivación extra fue regalarle un triunfo a Fernando", añadió.

Finalmente, repasó: "Fue una virtud nuestra colapsar las fortalezas del rival. Manejamos muy bien la pelota y los ritmos. Tras el gol de ellos, los chicos mostraron enseguida que no les había gustado esa situación y fueron por más. Eso habla bien de la cabeza del equipo, que no se cayó y buscó ser protagonista en todo momento".