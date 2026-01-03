Después de 14 años: Las primeras imágenes de Eduardo Vargas con la camiseta de la U
Después de 14 años: Las primeras imágenes de Eduardo Vargas con la camiseta de la U
Universidad de Chile oficializó el retorno de Eduardo Vargas tras 14 años. El atacante chileno firmó como jugador libre después de finalizar su vínculo con Audax Italiano y volvió a ponerse la camiseta con la que se volvió un pilar importante en la consagración del equipo para la Copa Sudamericana.
