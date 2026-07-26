Eduardo Vargas: Somos un equipo maduro y lo supimos resolver

Eduardo Vargas, delantero de Universidad de Chile, destacó la capacidad del equipo para revertir un comienzo irregular y quedarse con la victoria por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

"Estamos muy contentos de arrancar así con una victoria. Empezamos medio flojitos el primer tiempo, pero somos un equipo maduro, un equipo grande y lo supimos resolver", declaró a TNT Sports.

El atacante también valoró la respuesta del elenco azul después del empate de Federico Mateos, ya que pocos minutos más tarde anotó el gol que definió el encuentro. "Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Si recibimos un gol, somos un equipo grande y tenemos que ir a buscarlo. Perdiendo o ganando, tenemos que buscar siempre el mejor resultado", señaló.

Vargas confirmó que todavía siente molestias por la lesión en las costillas que sufrió ante O'Higgins, aunque sostuvo que se encuentra disponible para jugar: "Estoy bien, con un poco de dolor, pero siempre quiero estar. Con dolor o sin dolor, quiero estar siempre jugando e intentar ayudar a Universidad de Chile".

El delantero llegó a seis goles en la campaña y quedó como máximo anotador del equipo. "Estoy feliz porque estoy haciendo goles, pero más feliz estoy por el equipo. Tenemos que pelear arriba, en los puestos de arriba", cerró Vargas, quien fue una de las figuras del triunfo que dejó a Universidad de Chile con 27 puntos.