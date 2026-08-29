En Argentina aseguraron que Independiente tiene en la mira a Juan Martín Lucero

Universidad de Chile parece ser un sitio de mercado atractivo para Independiente de Avellaneda. Pese al polémico episodio en la Copa Sudamericana de hace un año, el cuadro argentino mantiene en la orbita a otro jugador tras fichar a Franco Calderón.

Según el medio partidario Orgullo Rojo, el cuadro entrenado por Jadson Viera tiene en la mira recuperar a Juan Martín Lucero para suplir la partida del ariete paraguayo Gabriel Ávalos a Olimpia.

Pese a esto, desde el citado portal ven con suspicacia la operación: "Lucero atraviesa una campaña sumamente discreta e irregular, lejos de sus mejores épocas y con una pronunciada sequía que pone un signo de interrogación gigante sobre si realmente es la carta de jerarquía que necesita Independiente en este 2026 para suplir los goles de Ávalos".

El "Gato" apenas suma una conquista en 15 apariciones por la Liga de Primera y dos goles en 21 cotejos oficiales en el año, manteniéndose lejos de la versión letal que exhibió en Colo Colo y Fortaleza.

El próximo partido de la U será este domingo ante U. de Concepción en el "Ester Roa", desde las 15:00 horas (19:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.