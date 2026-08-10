¿Entró o no? La comentada atajada de Pérez a Vargas que desató la polémica en el triunfo de la U

Universidad de Chile logró un trabajado triunfo por 2-1 ante Palestino este domingo, resultado que le permite mantenerse firme en el segundo puesto de la Liga de Primera. Sin embargo, el cierre del compromiso en el Estadio Nacional estuvo marcado por una encendida polémica que dejó con un trago amargo al plantel estudiantil.

En los minutos finales del partido, cuando los laicos sufrían más de la cuenta para sostener la ventaja, se dio la jugada del desacuerdo: Eduardo Vargas metió un certero cabezazo que fue intervenido de manera agónica por el arquero Sebastián Pérez.

De inmediato, los futbolistas de la U se abalanzaron a reclamar que el balón había traspasado por completo la línea de gol antes de la reacción del guardameta.

Pese a la insistencia laica, las repeticiones emitidas por la transmisión oficial de TNT Sports no lograron esclarecer la jugada, dejando dudas sobre si la pelota entró en su totalidad y sin que el VAR llamara al juez principal para revisar la acción.

La discusión se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde se viralizó un registro grabado por un fanático desde las tribunas. En dicho video se aprecia cómo el balón parece ingresar a la meta, aunque debido al ángulo de la toma resulta imposible certificar con precisión milimétrica si cruzó la línea por completo, manteniendo la incertidumbre sobre si la U mereció festejar un gol más.

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