Fernando Gago palpitó el Superclásico tras victoria ante Limache: "Este equipo va a dejar todo"

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, analizó la victoria por 1-3 frente a Deportes Limache en Quillota, resaltando la capacidad del plantel azul para lograr su primera remontada en la Liga de Primera justo antes de medirse a Colo Colo.

En ese sentido, el estratega respaldó a Gabriel Castellón tras una falla que condicionó el inicio adverso: "El error es una parte del juego y es normal, pasa con delanteros, con defensores y en este caso pasó con Gabriel. (...) Pero el equipo hizo un gran partido".

"Sabemos la necesidad de puntos independientemente del resultado. De la buena racha tenemos que seguir encontrando el funcionamiento (...) No comparto que no se haya tenido (un juego) parejo, porque el equipo está cada vez mejor en el crecimiento y llega a que el rival juegue de una forma incómoda", complementó.

Finalmente, tuvo palabras dedicadas a los hinchas para el Superclásico del próximo domingo 23 de agosto: "Este equipo va a dejar todo. Tenemos que empezar a trabajar el partido, no jugarlo durante la semana, pero sí sabemos lo que es un clásico".

"El sentimiento del hincha previo a un clásico es algo que lo entiendo. (...) Me siento muy identificado con los jugadores en el entrenamiento, cómo afrontan los partidos. Da gusto entrenarlos, con la pasión que lo viven", cerró.