Fernando Gago valoró el retorno de Aránguiz y Assadi: "Si están en buen nivel, van a jugar"

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, valoró el triunfo por 2-1 conseguido ante Audax Italiano en La Florida y repasó el cometido de sus pupilos, valorando la competencia interna que tendrá de cara a la segunda rueda en la Liga de Primera.

"El partido fue bueno. Nos pusimos (adelante) en el marcador, tuvimos dos o tres situaciones más para poder marcar. En el segundo tiempo hubo una reacción, pero el partido estuvo controlado", comentó el estratega argentino.

Acto seguido, remarcó la importancia del retorno que tuvieron Lucas Assadi y Charles Aránguiz: "Son dos jugadores muy importantes y si están en buen nivel, van a jugar. La idea era que sumen minutos, que vayan agarrando ritmo y a partir de eso van a estar disponibles".

Finalmente, Gago puntualizó sobre la lesión de Octavio Rivero y su presencia de cara a los próximos desafíos: "El tiempo (de recuperación) no lo sé. Se puede adelantar o atrasar. Está en lo último de su recuperación".