Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.7°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Fernando Gago valoró el retorno de Aránguiz y Assadi: "Si están en buen nivel, van a jugar"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"La idea era que sumen minutos, de tratar de que vayan agarrando ese ritmo futbolístico", sostuvo.

Fernando Gago valoró el retorno de Aránguiz y Assadi:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, valoró el triunfo por 2-1 conseguido ante Audax Italiano en La Florida y repasó el cometido de sus pupilos, valorando la competencia interna que tendrá de cara a la segunda rueda en la Liga de Primera.

"El partido fue bueno. Nos pusimos (adelante) en el marcador, tuvimos dos o tres situaciones más para poder marcar. En el segundo tiempo hubo una reacción, pero el partido estuvo controlado", comentó el estratega argentino.

Acto seguido, remarcó la importancia del retorno que tuvieron Lucas Assadi y Charles Aránguiz: "Son dos jugadores muy importantes y si están en buen nivel, van a jugar. La idea era que sumen minutos, que vayan agarrando ritmo y a partir de eso van a estar disponibles".

Finalmente, Gago puntualizó sobre la lesión de Octavio Rivero y su presencia de cara a los próximos desafíos: "El tiempo (de recuperación) no lo sé. Se puede adelantar o atrasar. Está en lo último de su recuperación".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada