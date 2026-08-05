Fernando Gago y el triunfo ante San Felipe: Nos sirvió para darle minutos a varios futbolistas

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, analizó la victoria por 1-0 sobre Unión San Felipe que selló la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile, valorando la seguidilla de triunfos en sus últimos cuatro encuentros.

"Era un partido donde necesitábamos ganar para terminar primeros. Era lo que veníamos a buscar. Nos servía para darle minutos a varios futbolistas entendiendo la situación del sintético", comenzó analizando a TNT Sports.

Seguido a ello, precisó: "En líneas generales el equipo estuvo bien. Es el camino que tratamos de formar desde que llegamos. Eso es lo que necesitamos para que el funcionamiento sirva y para que los resultados vengan".

Finalmente, Gago se refirió en conferencia de prensa a los minutos del refuerzo Gonzalo Reyna: "Hay que tratar de llevarlo a su máximo nivel independientemente de los minutos. Considero que tiene muchas condiciones para seguir creciendo y trabajaremos para eso".