El Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles, en cadena nacional, la "Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)" que impulsará su Gobierno en lo venidero, ya aprobada la megarreforma, y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la ciudadanía y a la vez -aparentemente- a los sectores más radicales de la derecha, que en las últimas semanas se han afanado por impulsar una "agenda valórica" centrada en temas como el aborto.

"Sé que todos los días hay ruido: hay polémicas, contingencias, titulares que sirven de poco y se olvidan a la semana siguiente, pero nuestro Gobierno no se va a dejar confundir por ese ruido. La agenda de los chilenos es la seguridad de su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio, y esa agenda es la agenda de nuestro Gobierno", dijo el Mandatario.

"Cuando alguien les diga (a ustedes, ciudadanos) que estamos distraídos con otras cosas, sepan que no es cierto: estamos donde ustedes nos pusieron, trabajando para resolver lo que a ustedes les quita el sueño. Toda la fuerza de este Gobierno se concentrará donde más se necesita: protegiendo a los chilenos inocentes y persiguiendo a los delincuentes y narcotraficantes que tienen capturadas nuestras calles", enfatizó.

Por si cupiera aún alguna duda con el mensaje, resumió: "Seguridad, economía y empleo son los tres ejes de este Gobierno, y en los tres vamos en la misma dirección en la que va el país. (...) Nuestro Gobierno, con la misma determinación con que logró aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional, y con la que busca lograr aprobar esta reforma de seguridad, no se va a desviar de su curso".

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