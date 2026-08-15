Franco Calderón deja Universidad de Chile y se va a Independiente

Franco Calderón dejará Universidad de Chile para convertirse en nuevo jugador de Independiente, poniendo término a su etapa en el cuadro azul después de alcanzar los 100 partidos con la camiseta estudiantil.

El defensor argentino viajará este domingo a Argentina para sumarse a su nuevo equipo mediante un préstamo con una opción de compra de 1,3 millones por el 80 por ciento de su pase, según informamos en Cooperativa Deportes.

De esta manera, Calderón termina su ciclo en Universidad de Chile y regresará al fútbol argentino para continuar su carrera en Independiente.

Independiente atraviesa un delicado momento deportivo luego de la goleada por 4-0 ante Atlético Tucumán y la eliminación de la Copa Argentina, resultado que precipitó la salida de Gustavo Quinteros. El cuadro de Avellaneda oficializó este sábado la llegada del brasileño-uruguayo Jadson Viera como nuevo director técnico, quien asumirá el martes y tendrá su estreno ante Independiente Rivadavia.

Franco Calderón cerró su etapa en Universidad de Chile

El zaguero alcanzó la cifra de 100 encuentros disputados con la U antes de concretarse su salida.

La operación contempla inicialmente una cesión y entrega a Independiente la posibilidad de adquirir el 80 por ciento de los derechos del futbolista por 1,3 millones una vez cumplidas las condiciones establecidas entre las partes.

Así, Franco Calderón deja Universidad de Chile y continuará su carrera en Independiente, elenco al que se incorporará tras viajar a Argentina para completar su llegada.