Caso de corrupción golpea a la Armada argentina en medio de ofensiva por Malvinas

La Armada de Argentina apartó de sus funciones a 10 militares presuntamente involucrados en irregularidades en el pago de salarios a favor de 23 personas, por un total de 981 millones de pesos argentinos (unos 613 millones chilenos).

La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, por instrucción del ministro de Defensa, Carlos Presti, después de que el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio, presentara una denuncia ante la Justicia.

Los 10 efectivos fueron apartados temporalmente y serán sometidos a actuaciones disciplinarias, por considerarse su falta como "gravísima": podrían ser expulsados a futuro, en consecuencia.

Presti había anunciado estos apartamientos el miércoles por la noche, en una entrevista con el canal TN: "He impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que, con un consejo de disciplina militar, pasen a ser destituidos".

La denuncia de Carlos Castro Maggio señala que "entre julio de 2022 y enero de 2026 se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían, conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados".

Según la denuncia, las operaciones fueron detectadas en una revisión interna llevada a cabo en febrero, y se descubrió que los movimientos no respondían a simples errores administrativos, sino a modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.

Éstos se realizaban después de los controles ordinarios, y antes de la transmisión definitiva al banco.

Entre las 23 personas que recibieron pagos indebidos hay militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro personas sin vinculación laboral con la Armada. Estas últimas recibieron 184 acreditaciones por un total de 434,2 millones de pesos (271 millones chilenos).

La principal beneficiaria fue María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por 152,3 millones de pesos (95 millones chilenos), esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, el encargado de supervisar y controlar de manera directa la liquidación de sueldos.

Según la denuncia, Atanasoff reconoció "conocer las operaciones" y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente, que él decidía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.

Hasta la presentación de la denuncia habían sido restituidos 42,6 millones de pesos, por lo que permanecían pendientes 938,6 millones.

Milei dijo que cambio respecto a Malvinas surgió tras un comentario de Trump

Esta polémica en la institución castrense estalla en medio de la ofensiva abierta por Javier Milei respecto a Malvinas, que incluye el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, para sancionar la explotación no autorizada de recursos en las islas.

El mandatario confidenció el miércoles que sus acciones se relacionan con un comentario de Donald Trump sobre el Reino Unido, que controla el archipiélago tras su ocupación en 1833.

La ofensiva "es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas", dijo el libertario al medio local Neura.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval el 31 de agosto, Trump fue consultado por el apoyo de EE.UU. al Reino Unido sobre la posesión de las Malvinas, a lo que respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

"Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos", dijo, señalando que este nuevo posicionamiento se viene gestando "hace tres años", y que su país "ha decidido alinearse estratégicamente en el bloque de Estados Unidos".

El ministro de Defensa, Carlos Presti, afirmó el miércoles que la alianza estratégica con Estados Unidos fortalece la posición argentina para reclamar la soberanía de las islas Malvinas.

"Nuestra alianza con Estados Unidos y ser referentes en América para ellos, obviamente, nos posiciona adecuadamente para buscar la integridad territorial de nuestro país", dijo Presti en una entrevista con Radio Rivadavia.

Milei viajará 21 a Nueva York el lunes, un día antes del comienzo de la Asamblea General de la ONU.