Tomé se sumó con entusiasmo a campaña dieciochera "buena onda" contra accidentes

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) decidió adoptar un enfoque más "empático y buena onda" en su campaña preventiva de este año por Fiestas Patrias, y la denominó "En Tomé, Se Toman Buenas Decisiones", logrando una participación "entusiasta" de esa comuna de la Región del Biobío.

Según reflexionó en Lo que Queda del Día el secretario ejecutivo del organismo, Alberto Escobar, "las últimas campañas (preventivas) han sido bastante lúgubres -cementerios, animitas y ese tipo de cosas-, y revisando la experiencia internacional, notamos que ese tipo de campañas tienen un efecto muy bajo en el ajuste de conductas: la primera vez que la ves, obviamente la recuerdas, pero después te produce angustia, y los humanos rehuimos con mucha fuerza la angustia. Entonces, terminan cambiando la radio o la televisión o simplemente tapando las imágenes", como ocurre -añadió- con los paquetes de cigarrillos.

Ante la baja efectividad de tales publicidades, la Conaset optó en su lugar por "una cosa empática y mucho más buena onda: buscamos conversar con la gente de Tomé, y el alcalde (Ítalo Cáceres) se sumó con un tremendo entusiasmo; (de hecho) las personas que aparecen en esta campaña son personas de Tomé".

"Hay una consciencia personal que tomar y por eso, con esta campaña hacemos una memorabilia con los juegos de palabras que tanto nos gustan a los chilenos: 'Tomé y no manejé, Tomé buenas decisiones, Tomé la decisión de cruzar por un paso adecuado o de no exceder la velocidad'", ejemplificó Escobar.

A su juicio, "cuando aparece algo medio mandatorio, desde lo alto, como criticando, ese mensaje tiene poca profundidad. En cambio, si te miro a los ojos, tal como si fuera tu amigo, y te digo que tomes buenas decisiones, que cuides a tu familia y el entorno, eso es mucho más procesable frente a todos los estímulos, que tienen que ver con pasarlo bien (...) Ese es el camino que hemos diseñado y esperamos que nos resulte".

Por último, reafirmó la importancia de "tomar buenas decisiones (...) Incluso una apelación a los padres a tomar buenas decisiones con sus hijos, porque un niño pequeño que es transportado de manera insegura no puede parar el auto y bajarse, diciendo: 'Papá, no sigo contigo porque tomaste y estás conduciendo' o 'porque me llevas en brazos'".

"Doble discurso del chileno"

Escobar también abordó los resultados de una encuesta -realizada junto a la Asociación Chilena de Seguridad (AChS)- sobre el comportamiento de los conductores de cara al "18" y que, según él, reveló un "doble discurso que tenemos los chilenos frente a ciertas cosas".

"Para un 90% de las personas, su mayor temor era encontrarse con un conductor alcoholizado en la vía (durante estas fechas). Sin embargo, cuando les preguntaban qué harían ellos con respecto al consumo de alcohol, solo 4 de cada 10 iba a tomar consciencia al respecto (con medidas activas para no ponerse al volante tras haber bebido)", advirtió.

El exrostro del Automóvil Club aseveró que "desde el mundo egoísta e individualista de cada uno, decimos: 'Los demás manejan mal y toman malas decisiones; los demás consumen alcohol y conducen, y tengo mucho miedo de que eso ocurra'. Pero (si se les pregunta) si es prudente no consumir alcohol, solo 4 de cada 10 lo consideran imprudente (para sí mismos)".