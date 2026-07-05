Gago reconoció que Universidad de Chile buscará los tres fichajes que permite el reglamento

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, reconoció que el club buscará concretar los tres fichajes permitidos por el reglamento para reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

El técnico habló luego del triunfo 3-2 sobre Santiago Wanderers, resultado que permitió a los azules recuperar el liderato del Grupo D y cerrar de buena manera el ciclo antes de la intertemporada.

"Sabíamos que necesitábamos ganar para ponernos primeros y también para terminar bien estos días de descanso. Creo que hoy lo hicimos bien. Después, en el segundo tiempo, nos quedamos un poquito, nos faltó tener un poco más de circulación", señaló Gago.

El plantel tendrá una semana de descanso y regresará a las prácticas el lunes 13 de julio, con la mirada puesta en una segunda parte de la temporada en la que Universidad de Chile necesita mejorar su rendimiento, ya que marcha tercero en el Campeonato Nacional, a 12 puntos del líder Colo Colo.

Consultado por la llegada de refuerzos, Gago fue directo: "Sí, ya lo respondí varias veces, porque vamos a tratar de buscar el mejor plantel posible para lo que viene en la segunda temporada".

Universidad de Chile ya cuenta para el resto del año con el extremo argentino Gonzalo Reyna, proveniente de Racing en un préstamo por una temporada, y además busca sumar un delantero y un defensa antes del inicio de la segunda rueda, donde visitará a Audax Italiano el domingo 26 de julio.