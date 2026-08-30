Gago tras la derrota ante U. de Concepción: Cometimos errores muy grandes

Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, analizó la derrota Universidad de Concepción y lamentó el estado de la cancha en el "Ester Roa", y señaló que cometieron "errores muy grandes" al no estar acostumbrados al terreno de juego.

"Muchos detalles donde la pelota picaba mal, donde había pérdidas, entonces es algo para los dos equipos, es un condimento que tiene el terreno de juego y a nosotros por ahí, al no estar acostumbrados a esto y a intentar otra cosa, cometimos errores muy grandes, que fueron las situaciones de gol de ellos", explicó en conferencia de prensa.

"El terreno de juego tenía influencia para los dos equipos. Podíamos haber ganado y te hubiese dicho lo mismo y ahora perdiendo te voy a decir lo mismo. El campo no te permite jugar en determinadas zonas, pero no me corresponde a mí decir si estaba para suspenderlo o no", agregó.

El técnico azul también fue consultado sobre su discurso de seguir peleando el título: "Es el mismo que veníamos haciendo hace dos semanas, de la misma identidad de juego, con las ganas de entrenar, con el mismo entusiasmo y por estos chicos que los veo entrenar todos los días, el compromiso que tienen con esta institución es grandísimo".

También fue consultado sobre la pelea por el cupo "Chile 2" a la Copa Libertadores con Universidad Católica y señaló que "aún quedan partidos".

Por último, se refirió a los cambios de esquemas en los últimos compromisos.

"Como siempre he dicho, el equipo se define en los entrenamientos. Analizamos lo que sucede en la semana y lo que nos puede proponer el rival para poner a los mejores según su rendimiento. En este plantel no existen titulares ni suplentes", cerró.