Gago y el retiro de Díaz en la U: "Tuvo una carrera espectacular y trataremos de acompañarlo"

El director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, abordó este viernes en conferencia de prensa el reciente anuncio del capitán del elenco estudiantil, Marcelo Díaz, quien confirmó que colgará los botines al finalizar la presente temporada.

"A veces esas situaciones son muy personales, muy de lo que uno siente en el momento que crea poner fin a la carrera de futbolista, que creo en sí no dejamos de ser futbolistas en toda nuestra vida. La verdad que Marcelo tuvo una carrera espectacular", expresó el DT.

En esa misma línea, el técnico reveló parte de las conversaciones sostenidas con el mediocampista: "Lo he hablado con él y también se lo dije muy claro, de que tenía que disfrutar y que él tenía que decidir el momento en que le iba a decir basta. Esto es así, es claro".

Finalmente, destacó el significado de que el referente culmine su ciclo vistiendo la camiseta universitaria y su impacto en el plantel. "Que lo pueda hacer en su club también es importante, una sensación buena de lo que él genera dentro del campo, de lo que él genera dentro del vestuario, así que trataremos de acompañarlo en estos últimos meses de carrera deportiva", concluyó.