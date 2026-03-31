Gago y la victoria ante Audax: Fue un muy buen partido, lo jugamos como quisimos

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, valoró el 3-1 sobre Audax Italiano que marcó su primera victoria al mando del equipo, destacando el funcionamiento colectivo para llevarse los tres puntos por la Copa de la Liga.

"Creo que hoy el partido fue muy bueno. Sostuvimos más tiempo lo que queríamos hacer en el partido anterior. Los chicos entendieron dónde teníamos que presionar, dónde teníamos que atacar, y eso es importante porque genera confianza", dijo en conferencia de prensa.

El DT destacó que deben "seguir insistiendo sobre la forma de jugar y a partir de eso van a llegar los resultados".

"En líneas generales tuvimos un montón de situaciones. El juego es el que hace el gol, acá no hay merecimientos. Fue un muy buen partido, lo jugamos como quisimos", expresó el adiestrador de la U en su análisis.

"Es difícil marcar alguna cosa en particular, sino el partido en general. Todo lo que fue las presiones, todas lo que fueron las acciones a balón detenido, de encontrar el juego que buscábamos y sostenero. En líneas generales, fue lo que buscamos para este partido", complementó.

"Nos faltaba el último paso (en el área), ese apresuramiento porque también el rival, dado el resultado, se posicionaba más bajo. Hoy lo que encontramos fue muchos espacios para poder atacar al rival. Tuvimos muchas llegadas claras para finalizar y eso es lo importante", añadió.

El técnico azul quedó con sensaciones "muy positivas, y a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir conociendo más", repitiendo declaraciones anteriores sobre encontrar una identidad de juego para representar al hincha.

Gago también destacó al debutante Lucas Barrera, quien "hizo un gran partido" y remarcó el ingreso de Lucas Assadi "porque tiene que jugar; vuelve de su lesión y necesito que esté en cancha, que entrene. A partir de eso creíamos que era un buen momento para que empiece a agarrar ritmo futbolístico".

Respecto a los lesionados, como Charles Aránguiz o Marcelo Díaz, evitó hablar de plazos: "Veremos cuándo están disponibles. Veremos en el día de cada día cómo evolucionan a partir de su lesión".