Gago y situación con Aránguiz: "No busquemos problemas donde no los hay"

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, enfrentó los micrófonos en la antesala de su visita a Universidad de Concepción y aprovechó la instancia para descartar cualquier conflicto con el volante Charles Aránguiz tras las polémicas surgidas en el Superclásico.

Tras reaccionar con incomodidad y algo desentendido, manifestó que: "No hay ningún problema. Cámbiame de pregunta porque no hay ningún problema, no hay absolutamente nada de todo lo que se dijo, te lo aseguro".

Ante la insistencia, Gago dio por finalizado el debate y remarcó que: "Ninguno, no hay ningún problema, no busquemos problemas donde no los hay. Por eso te digo, aprovecha la pregunta para otra cosa porque no hay ningún problema, está todo perfecto".

"Es muy buena la relación. La persona que tiene años en el fútbol entiende cómo se manejan situaciones. Que ellos tengan la capacidad de explicarle a los jóvenes. Es muy bueno tenerlo en el plantel", puntualizó el estratega.

Finalmente, Gago se refirió al obsceno gesto que tuvo Javier Correa tras el Superclásico: "No me corresponde hablar de un futbolista que no es de mi institución, pero sí te puedo hablar desde el lado de lo que creo correcto (...) Tenemos que intentar ser algo de ejemplo, porque el ser humano se equivoca muchísimo".

"No creo en el sentido de estar opinando algo que ya pasó. Yo no actúo de esa forma; por ahí lo habré hecho en algún momento, pero hoy te diría que no lo haría jamás", cerró.