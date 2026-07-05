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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Guerrero y su vuelta tras la expulsión ante La Calera: Son cosas de las que uno tiene que aprender

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero azul se refirió a las aspiraciones de cara a la segunda rueda.

Guerrero y su vuelta tras la expulsión ante La Calera: Son cosas de las que uno tiene que aprender
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El futbolista de Universidad de Chile, Maximiliano Guerrero habló tras vencer 3-2 a Santiago Wanderers en el Estadio "Elias Figueroa Brander" por la Copa Chile, donde anotó un doblete y se refirió a su expulsión ante Unión La Calera.

"Son cosas que uno tiene que aprender. Gracias a Dios pude volver a jugar, me dio la confianza el profe y estoy muy feliz de de volver a jugar y por anotar dos goles", comentó en conversación con TNT Sports tras

También comentó sobre las aspiraciones para la segunda rueda: "Creo que tenemos que mejorar muchas cosas, tenemos que ir por todo y luchar por el campeonato", habló.

Por último habló sobre el segundo tanto que marcó: "Aproveché el espacio. Habían dejado espacio ellos atrás y a Tamayo siempre digo que que trate de buscarme al espacio, que ahí voy a picar", cerró.

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