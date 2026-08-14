Igor Lichnovsky y su emotivo regreso a la U: "Desde mis 23 años que he querido volver"

Universidad de Chile cerró el mercado de invierno con el retorno del zaguero Igor Lichnovsky, quien selló su vuelta al Centro Deportivo Azul tras más de una década en el extranjero, periplo que lo llevó por clubes de Portugal, España, México, Arabia Saudita y Turquía desde su salida en 2014.

En sus primeras declaraciones a los canales oficiales del club estudiantil, el defensor de 32 años no ocultó el impacto emocional que le significó concretar su regreso: "Desde los 10 años que no lloro, momento marcado por el fallecimiento de mi padre. Y cuando esto se empezó a hacer realidad, a hablarlo con la gente de la U y mi agente, me dieron ganas de llorar", confesó.

Consultado sobre por qué no se dio antes su retorno, el formado en la cantera laica fue claro: "Desde mis 23 años que he querido volver a la U, pero siempre había un contrato entremedio".

"Lo que hizo posible mi regreso es que esta vez quedé libre y no dependía de otras personas, sino 100 por ciento de mí", complementó el zaguero.

En esa misma línea, el seleccionado criollo detalló la jugada contractual que facilitó su arribo: "En enero tuve una negociación con mi antiguo club y se dio la posibilidad de que, si salía del América y me iba a otro equipo, podía quedar libre en junio. En ese momento dije: '¿Y si nos vamos a la U?'. Y acá estamos".

El oriundo de Peñaflor también reveló cómo inculcó el amor por la institución en su círculo íntimo durante sus años fuera de Chile: "Hay temas familiares y emocionales. Cada vez que iba a un equipo mis hijas decían: 'Ahora somos de este club'. Y yo les decía: 'No, ustedes son de la U', cambiándoles las camisetas e instruyéndolas".

Por último, Lichnovsky asumió la responsabilidad de calzarse nuevamente la camiseta universitaria: "Soy un hincha cumpliendo el sueño que todos tienen y volviendo a agradecer. Me etiquetan en los goles que la gente recuerda todos los años y no puedo creer que se haya dado. Pero ahora me toca dejar de lado las emociones y hacerme responsable de lo que la gente espera en la cancha", sentenció.