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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Israel Poblete quedó al margen del choque de la U con Palestino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador será resguardado por el cuerpo técnico de Fernando Gago.

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El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, confirmó que no contará con el volante Israel Poblete para el duelo de este fin de semana ante Palestino, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera.

El jugador fue sustituido en el primer tiempo del triunfo 1-0 sobre Unión San Felipe en Copa Chile y quedó al margen para el enfrentamiento de este domingo.

Según explicó el entrenador, en el cuerpo técnico optaron por resguardarlo de cara a futuros desafíos del equipo "laico".

Gago también se refirió a la situación de Octavio Rivero, de quien apuntó que "no, este fin de semana no estará convocado. Está en la última fase de su recuperación. Tiene muchas ganas de estar disponible. Nos va a dar mucho".

El partido está agendado para el domingo a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

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