José Joaquín Laso, exdirector de Azul Azul: Me asusta que salgan unos palos blancos y entren otros

José Joaquín Laso, exdirector y abogado de Azul Azul, conversó con Cooperativa Deportes sobre la nueva revelación que vincula a Victoriano Cerda con la compra de concesionaria, y señaló que su temor es que "esta gente" siga relacionada al club Universidad de Chile, en caso que las acciones salgan a remate, con "otros palos blancos".

"Entiendo que hay varias acciones dando vueltas; están embargadas las acciones, y hay una acción revocatoria del (banco) BCI y si se logra, eventualmente se iría a remate, y eso lo puede comprar cualquier persona", explicó Laso.

En la misma línea, sostuvo que "tengo un temor. Esta gente, utilizando a (José Ramón) Correa y otros, ha puesto muchísima plata. Pusieron 15 millones (de dólares) a Michael Clark para hacer la OPA, que finalmente no fue. Entonces, me asusta que traten de seguir comprando y sean ellos los que compren. Sería una lástima, que esta rueda siguiera de esta forma, que salgan unos palos blancos y pongan a otros palos blancos".

Laso, quien fue uno de los primeros opositores a Michael Clark, también explicó su relación con el expresidente de Azul Azul.

"Mucha gente piensa que estoy enojado con Clark porque me sacó de la U, pero la verdad que no he estado enojado, por que me puso una 'medalla de honorabilidad' (al sacarme). Yo no hubiera permitido muchas de las cosas que han sucedido y tenía que poner a alguien más conveniente para sus intereses, lo que habla, basicamente, bien de mí", comentó.

Finalmente, remarcó que "fui durante 15 años abogado de la U, con tres presidentes distintos. Practicamente hice el estatuto de Azul Azul y para mí es un tema importante, y lo han echado a perder".

"Qué bien que salgan las cosas a la luz", sentenció.