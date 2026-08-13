La permanencia de Toselli en la U entrampó el fichaje de última hora de Sanguinetti

El siempre volátil final del mercado de pases en la Liga de Primera presentó grandes turbulencias para Universidad de Chile, que tenía todo listo para sumar a un arquero en las últimas horas para inscribir.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, los azules alcanzaron un acuerdo con Banfield por Facundo Sanguinetti, a través de un préstamo con opción de compra.

Estaba todo presupuestado para una cesión por 12 meses por 150.000 dólares más un bono cercano a 45.000 dólares por cumplimiento de objetivos. Además, la opción de compra ascendería al millón de la divisa norteamericana.

Sin embargo, de imprevisto la operación quedó al borde de caerse en plena cuenta regresiva para el cierre del libro de pases, este jueves a las 23:59 horas, debido a la permanencia de Cristopher Toselli.

El portero buscó infructuosamente un cambio de rumbos, con Magallanes y Deportes Limache entre los clubes que asomaron en el horizonte.

Al verse impedido de salir, se entrampó la llegada de Sanguinetti. Parte de la dirigencia apuntó a la eventual sobrepoblación en el puesto y evitar un desaire a Toselli, que pasaría a ser el tercer guardameta.

Con el "tic tac" del reloj corriendo, la situación es de total incertidumbre sobre el capitán de Banfield que alistaba las maletas para aterrizar en el Centro Deportivo Azul.