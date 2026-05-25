La U busca tener a Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia ante Deportes Concepción

Tras la postergación de su último compromiso por la Liga de Primera, Universidad de Chile intensifica los trabajos para recomponer su línea defensiva de cara al duelo con Deportes Concepción el sábado 30 de mayo por la fecha 14 en el Estadio Nacional.

Según supimos en Cooperativa Deportes, Fernando Gago quiere "apurar" la recuperación de los desgarrados Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia pese a que el informe médico anticipa su retorno para el choque frente a Audax Italiano del 7 de junio por Copa de la Liga.

Ante la encrucijada de volver a repetir la dupla entre Bianneider Tamayo y Franco Calderón, el entrenador solicitó a la dirigencia un central zurdo junto a un puntero por ambas bandas para rearmar el equipo durante el mercado de pases.

En paralelo, Zaldivia avanza en la renovación de su vínculo con el fin de eliminar las cláusulas de minutaje que posee con el elenco que marcha en la undécima posición con 17 puntos y mantiene una distancia de 13 unidades con el líder Colo Colo.