La U cerró un acuerdo para el fichaje de arquero colombiano desde la liga de México

Luego del fracaso en la llegada de Valentín Gauthier, Universidad de Chile y Club León cerraron un nuevo acuerdo, esta vez por el traspaso del arquero colombiano Jordan García al cuadro azul.

Según el reporte del periodista argentino César Luis Merlo para Soy Fiera, medio partidario del elenco mexicano, ambos clubes fijaron un préstamo de seis meses más una cláusula de extensión por un año extra, dependiendo de objetivos deportivos.

García, de 21 años, llegó a León en enero proveniente del Fortaleza CIEF colombiano. El golero fue titular en la sub 20 "cafetalera" y ha tenido entrenamientos con el seleccionado mayor, pero apenas tuvo acción en la Liga MX, con tres partidos disputados.

Además, la intención de León por reforzar su portería con el seleccionado mexicano Julio González coincidió con la exigencia de Fernando Gago por un nuevo portero para sumarle competencia a Gabriel Castellón en la U.

Sin embargo, pese al acuerdo entre los clubes aún resta esperar por la concreción del fichaje, con el fantasma de la imprevista cuantía de la lesión de Gauthier en el aire.