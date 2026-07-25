La U lamentó la lesión de su refuerzo: Quedó fuera del partido ante Audax Italiano

Universidad de Chile lamentó la lesión de Gonzalo Reyna en uno de sus primeros entrenamientos y quedó fuera de la citación para el duelo ante Audax Italiano en el retorno de la Liga de Primera.

El refuerzo argentino, el cual fue solicitado por el técnico Fernando Gago, sintió molestias físicas en la práctica de este viernes, lo que terminó dejándolo fuera de su posible debut.

El exjugador de Racing Club fue presentado durante el martes en la instalaciones del "Romántico Viajero", siendo la primera incorporación para la segunda rueda.

El duelo ante los itálicos está programado para este domingo 26 de julio a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida.