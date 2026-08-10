"Llegó el momento": David Pizarro propuso que la U sea como Borussia Dortmund

El exvolante nacional David Pizarro, campeón con Universidad de Chile en 2017, se manifestó sobre las turbulencias institucionales en Azul Azul por su participación mayoritaria y el Caso Sartor, apuntando a que los hinchas deberían tener el control del club.

"Por el cariño que le tengo a esta institución daré mi opinión, pero creo que llegó el momento de que sea un 50+1, que es lo que emplean muchos equipos de la Bundesliga", señaló en su cuenta de Instagram.

En su video, que incluyó el texto "podría ser el cambio en general de quienes queremos el fútbol", puso como ejemplo a "Borussia Dortmund, donde el hincha en sí prevalece por cada decisión que se tome en la institución, a nivel deportivo y del crecimiento del mismo club".

"Los invito a ver esa historia, lo que significa Borussia Dortmund, sobre todo por la convocatoria que tiene Universidad de Chile, ¿no? Lo sé perfectamente", cerró sobre el conjunto aurinegro que cotiza en la bolsa de Frankfurt.