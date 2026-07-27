Lucas Assadi se desahogó tras volver a jugar por la U: "La pasé más o menos"

Universidad de Chile arrancó con el pie derecho la segunda rueda del Campeonato Nacional tras vencer por 1-2 como visitante a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida en un duelo que estuvo marcado por el retorno a las canchas de Lucas Assadi.

El talentoso volante, que estuvo marginado de las últimas convocatorias del técnico Fernando Gago, ingresó en el complemento y, tras el pitazo final, se desahogó por el difícil momento personal que le tocó atravesar.

"Muy importante (el triunfo), la verdad lo necesitábamos. Estamos lejos de la punta y el objetivo es seguir creciendo como equipo y también en la tabla. Más que cambiarlo, era mantener lo que hacemos en los entrenamientos", comenzó diciendo el mediocampista a la transmisión de TNT Sports.

Posteriormente, el joven valor reconoció lo complejo que fue estar al margen del primer equipo: "Yo personalmente estoy muy contento de volver a jugar. La pasé más o menos en este tiempo en lo personal y también siendo no citado, pero estoy muy feliz de volver", expresó.

Finalmente, Assadi tuvo palabras de agradecimiento para el público universitario por el constante respaldo recibido durante su ausencia: "Los hinchas siempre me han apoyado en todo momento, en los buenos y en los malos. Feliz de haber ganado", sentenció.