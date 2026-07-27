Gobierno presentó reforma para desvincular a autoridades que den positivo en test de drogas

El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes en el Palacio de La Moneda un proyecto de reforma constitucional que establece el consumo de drogas ilícitas como una nueva causal de cesación del cargo para determinadas autoridades.

La actividad contó con representantes del Ejecutivo, parlamentarios de distintas colectividades y autoridades municipales, entre ellos los diputados Pamela Jiles (PDG) y Raúl Soto (PPD), y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

La iniciativa dispone que quienes estén sujetos a la normativa deberán someterse a exámenes para detectar el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas al asumir sus funciones y, posteriormente, de manera periódica.

Además, los resultados de los controles serán públicos y, en caso de detectarse consumo, la salida del cargo se hará efectiva según el procedimiento que establezcan las normas aplicables.

El Ejecutivo sostuvo que la reforma busca establecer un estándar común, dado que la regulación actual contempla mecanismos de control para algunas autoridades, pero no una norma general que establezca la obligación de someterse a los exámenes y las consecuencias de un resultado positivo.

La medida abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores y consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales.

La presentación del proyecto se produce después de la renuncia del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el Gobierno tras obtener un resultado positivo en uno de los exámenes periódicos.

El caso abrió un debate sobre su eventual reincorporación si la contramuestra descarta el consumo. Durante el fin de semana, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia planteó que Rodríguez debería regresar al Ejecutivo en caso de que el segundo análisis resulte negativo.