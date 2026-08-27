Lucas Assadi se despidió de la U con emotiva carta: "Esto no es un adiós, sino un hasta pronto"

El mediocampista ofensivo Lucas Assadi utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de Universidad de Chile, cerrando una extensa y significativa etapa de 15 años defendiendo los colores del cuadro estudiantil laico.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador formado en la cantera azul publicó una emotiva carta en la que repasó sus inicios en la institución y agradeció todo el proceso que lo llevó desde el fútbol formativo hasta el primer equipo.

"En 2011 llegué a este hermoso club con una gran ilusión y un sueño: convertirme algún día en jugador profesional. Después de tantos años de esfuerzo, sacrificios y aprendizajes, en 2021 pude cumplir ese sueño y hacerlo vistiendo esta camiseta que tanto significa para mí", comenzó expresando el mediocampista.

En la misma línea, Assadi agregó: "Hoy me toca despedir una etapa que marcó mi vida y que siempre voy a llevar en el corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las grandes personas que se cruzaron en mi camino: compañeros, entrenadores, trabajadores del club y todos quienes, de una u otra manera, fueron parte de este largo recorrido".

El futbolista también tuvo palabras dedicadas exclusivamente a la parcialidad universitaria: "Quiero agradecer especialmente a los hinchas, que desde el minuto uno me entregaron un cariño incondicional y me hicieron sentir parte de esta familia. Gracias por acompañarme, apoyarme y estar siempre".

Finalmente, el talentoso volante sentenció su mensaje dejando abierta la puerta a un retorno en el futuro: "Me voy con el corazón lleno, con una enorme gratitud y deseándoles siempre lo mejor. Fue un orgullo vestir esta camiseta y representar estos colores durante estos maravillosos 15 años. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto".

De esta manera, el canterano azul concluye su ciclo en el "Romántico Viajero", a la espera de que se oficialicen los detalles de su próximo desafío profesional.