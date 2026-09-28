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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Lucas Barrera figura en ranking de los mejores volantes menores de 22 años del mundo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La lista es liderada por el británico Jobe Bellingham, estrella de Borussia Dortmund.

Lucas Barrera figura en ranking de los mejores volantes menores de 22 años del mundo
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El argentino Lucas Barrera, volante de Universidad de Chile, figura en un destacado ranking de los mejores mediocampistas centrales menores de 22 años en el mundo, de acuerdo al Observatorio de fútbol CIES, organización que se encarga de hacer estudios sobre la actividad.

Barrera, de 20 años, aparece en el octavo lugar, con puntaje de 78.1 de 100, en un listado que es liderado con 84.1 puntos por el británico Jobe Bellingham, estrella de Borussia Dortmund.

El podio lo completan Kobbie Mainoo (83.2) de Manchester United y Darryl Bakola (81.6) de Sassuolo.

En el décimo lugar aparece un trasandino, Milton Delgado (77.8), compañero de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors.

El puntaje de Barrera, de 78.1 unidades, es un promedio de acuerdo al rendimiento del jugador, según la herramienta estadística del Observatorio de Fútbol.

De acuerdo al gráfico, la mayor fortaleza de Barrera es el juego defensivo a ras de piso, la salida del balón y la organización del juego.

Sin embargo, sus puntos más bajos son el finiquito y la creación de jugadas peligrosas.

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Barrera actualmente tiene contrato con la U hasta 2030 y su próximo partido será el miércoles 7 de octubre, ante Deportes Antofagasta en el "Calvo y Bascuñán", en la ida de cuartos de final de la Copa Chile.

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