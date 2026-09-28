Mafia brasileña "de las más peligrosas de América" intentó instalarse en Chile

La Fiscalía y la PDI informaron este lunes sobre la desarticulación de una célula chilena del Primer Comando de la Capital, peligrosa mafia brasileña nacida el año 1992 en Sao Paulo.

Como resultado de dos años de trabajo, en el marco de una operación denominada "Sintonía 1533", hubo allanamientos en tres regiones del país, incluyendo nueve recintos penitenciarios (desde Arica a Lebu, pasando por Puente Alto y Colina) y 24 domicilios.

El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, dijo que la investigación permitió "detectar maniobras de reclutamiento, iniciación y bautizo que estaba gestionando el Primer Comando de la Capital de Brasil, más conocido como PCC".

Coordinaciones con la DEA y el FBI

El operativo realizado ahora, en colaboración con Gendarmería, "cercena la posibilidad de que este grupo se hubiese instalado y cometido (en nuestro país) los atroces delitos que comete en la región" sudamericana.

"El PCC se caracteriza por su gran volumen, sus formalidades, la rigurosidad en su estructura, pero particularmente por su alto nivel de violencia, concatenado a delitos como tráfico de drogas, tráfico de

armas, contrabando y otros asociados", explicó Menay.

Como ejemplo de esto, en los allanamientos fueron detenidas 20 personas, incautados tres kilos de cocaína y cinco armas de fuego con "munición de muy grueso calibre, como .45, que no es común ver en las incautaciones que desarrolla la PDI".

El oficial resaltó además que esta labor incluyó "cooperación internacional" y "coordinaciones tanto con la DEA como el FBI" de Estados Unidos; factor relevante, dados los intentos recientes de otras organizaciones, como el Cartel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa para extender sus franquicias a Chile.

Actuar "antes de que sean incontrolables"

En la misma línea, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, dijo que el PCC "es una de las estructuras (criminales) más grandes que hay a nivel mundial" y "ya estaba empezando su funcionamiento" en Chile; "estaba involucrada en algunos delitos".

"Quizás si hubiésemos esperado cinco años más, o no nos hubiésemos percatado de esto (que estaba ocurriendo), habríamos tenido un nuevo flagelo, como nos ocurrió con el Tren de Aragua", alertó.

Desde el Estado, sin embargo, "lo que hemos decidido es operar antes que estas estructuras se asienten en el país y ya no sean controlables por los organismos de seguridad pública", explicó Barros.

"Negacionismo"

El resultado de la operación "Sintonía 1533" fue también valorado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que describió al Primer Comando de la Capital como "uno de los grupos de crimen organizado más peligrosos de América, con redes en múltiples países", lo que hace indispensable la "cooperación internacional" frente a esta "gran amenaza que atenta contra la libertad, la estabilidad y la seguridad de toda la región".

El caso implica, para Chile, "poner nuevamente una luz de alerta, (porque) cuando hablamos de crimen organizado, de bandas transnacionales, hay ciertas personas que están en una especie de negacionismo, (pero es) de esto de lo que estamos hablando", dijo Arrau.

"Lo que vemos acá es la desarticulación de una primera célula del PCC en

nuestro país. (...) Chile creyó durante muchas décadas que éramos inmunes a estos fenómenos, los mirábamos de lejos. (Ahora) ya estamos tarde. En nuestro país opera el crimen organizado transnacional: ver la presencia constatada del PCC en nuestro país es una nueva luz de alerta y el llamado es a dejar ese negacionismo", insistió el militante republicano.

La formalización de los 20 detenidos se realizará el jueves y, sin entrar en mayores detalles, el fiscal Barros indicó que dentro del grupo hay "personas de nacionalidad brasileña y (también) personas chilenas que tienen vínculo con la organización".

"Trece fueron detenidas en centros penitenciarios, cinco en (el exterior), producto de la investigación y dos en el marco de la flagrancia al encontrarles (en los allanamientos), elementos constitutivos de delito, ya sea droga o arma de fuego o munición", detalló el prefecto Menay.

El oficial también confirmó que Francisco Javier Rivera Galaz, prófugo por el homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez (ocurrido a fines de agosto en Renca), tiene una "vinculación" con esta investigación a la célula chilena del PCC.