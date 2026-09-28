Contraloría detectó graves irregularidades en programa ProEmpleo en el Biobío

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al programa ProEmpleo en la Región del Biobío destapó una serie de anomalías administrativas que involucran contrataciones irregulares, conflictos de interés y falta de idoneidad en labores sensibles.

El informe fiscalizador constató que un total de 1.044 beneficiarios del plan de creación de empleo no contaban con los requisitos estipulados para formar parte de la iniciativa.

Entre las faltas observadas se detectó que varios beneficiarios percibían rentas u honorarios de otras entidades de manera paralela, contaban con más de un empleador de forma simultánea o recibían pensiones por montos superiores a los umbrales legales autorizados.

Los hallazgos del órgano contralor también expusieron conflictos de interés al interior de la asignación de cupos: 343 personas contratadas mantenían nexos con 138 dirigentes sindicales que ya integraban los programas ProEmpleo, mientras que otras 116 presentaban vínculos de parentesco con entidades privadas encargadas de ejecutar los fondos estatales.

Una auditoría de la Contraloría reveló que 1.044 personas contratadas en el programa Proempleo de la Región del Biobío no cumplían con las exigencias legales. (FOTO: Gobierno)

Además, se consignaron 813 beneficiarios asignados a recintos educacionales que carecían de la idoneidad psicológica requerida para trabajar en tales entornos, cerca de 1.700 personas bajo esquemas de flexibilidad horaria sin mecanismos claros de fiscalización, nueve casos de beneficiarios que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica y trabajadores ausentes de sus funciones sin justificación documentada.

Sumarios en 15 días hábiles y eventuales delitos bajo la lupa penal

Respecto a esta auditoría, el delegado presidencial en la Región del Biobío, Julio Anativia, remarcó que "se trata de un informe que se ha realizado con relación a ProEmpleo, (...) es un informe de hace dos años que nos permite adoptar medidas".

En esta línea, explicó que la situación "se ha ido abordando desde que asumimos la situación, sin embargo, la emisión de este reciente informe nos va a permitir adoptar todas aquellas medidas en esta situación que se ha registrado y que se ha auditado".

"Todos aquellos casos que no se atiendan a la legalidad, van a ser debidamente sumariados -en caso de que eso amerite- y se van a adoptar todas las medidas que Contraloría recomienda", puntualizó la autoridad regional.

El ente fiscalizador otorgó un plazo perentorio de 15 días hábiles a la autoridad regional para abrir los procesos administrativos correspondientes. (FOTO: ATON)

En el plano político, el senador por la zona Gastón Saavedra (PS) respaldó las acciones disciplinarias, asegurando que "va a permitir que se resuelva esto en la Justicia y no haya dudas de la transparencia y de la honestidad del uso de estos recursos públicos".

Afirmó que esto permitirá beneficiar a "quienes sean fehacientemente cumplidores de los requisitos para ser parte de los ProEmpleo en nuestra región".

El ente de control fijó un plazo límite de 15 días hábiles para que la Delegación Presidencial Regional inició los sumarios pertinentes, mientras que, en paralelo, el organismo derivó los antecedentes al Ministerio Público para que determine si las irregularidades configuran delitos de carácter penal.