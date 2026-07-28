Maximiliano Guerrero llenó de elogios a Eduardo Vargas: "Es un ejemplo para nosotros"

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Huachipato por la fecha 17 de la Liga de Primera y en la antesala del compromiso, el atacante Maximiliano Guerrero analizó el presente del equipo y tuvo palabras para Eduardo Vargas, referente y una de las figuras experimentadas del plantel laico.

Al ser consultado sobre el impacto del histórico delantero en el vestuario azul, Guerrero no dudó en resaltar la vigencia y la entrega del exseleccionado nacional durante cada compromiso.

"'Edu' es un tremendo jugador, creo que lo sigue demostrando hoy en día. A nosotros nos ayuda mucho cada vez que juega. Demuestra que todavía tiene la calidad de siempre", comenzó señalando el extremo de la U.

"Nos ayuda con goles cada vez que puede, con asistencias también y nos da ese empujoncito. Creo que él está muy bien físicamente y eso también es un ejemplo para nosotros para seguir el camino que él ha logrado, seguir adelante y esforzarnos al máximo para ganar partido a partido", añadió.

Guerrero también tuvo palabras para el momento de los azules luego de instalarse en la tercera posición reafirmando que aún hay opciones de luchar por el título.

"Mientras tengamos la posibilidad de ser campeones, vamos a tratar de lograrlo. Tenemos que ir partido a partido buscando los tres puntos", expresó.

Sobre su nivel personal, Guerrero expresó que "la verdad que me he sentido supercómodo en esa posición. Creo que me acerca más al arco también, creo que se ha visto reflejado en que he hecho un poco más de goles".

"Así que me quedo muy contento por el rendimiento que he tenido y obviamente que me he sentido mucho más cómodo, con más confianza. Bueno, el profe me pide que llegue harto al área, que saque hartos centros, que siempre le dé amplitud al equipo y que encare, obviamente", cerró.