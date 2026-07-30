Michael Clark en la previa de su formalización: Estoy tranquilo, sé lo que he hecho

Michael Clark, expresidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, llegó esta mañana al Centro de Justicia para ser formalizado por el denominado "Caso Sartor" y en su arribo al recinto comentó tranquilidad de cara al proceso.

"Estoy tranquilo, tal como les he dicho, siempre he estado dispuesto para cuando me han requerido las autoridades", dijo.

"Estoy tranquilo, sé lo que he hecho, y espero que esto avance hasta que se puedan esclarecer las responsabilidades. Siempre he pensado que todo termina cayendo por su propio peso", añadió.

Clark comentó también la anulación de la compra de acciones que le entregó el total del paquete accionario de Azul Azul: "Como es de público conocimiento, ayer (miércoles) se hizo la cancelación del contrato. Este era un contrato de compra de cuotas que se firmó a finales del 24. Establecía una serie de responsabilidades y esas condiciones no se cumplieron", dijo.

"Y ese contrato me da a mí la opción de resolver el contrato si no se cumplían esas condiciones, cosa que yo intenté hacer varias veces a partir de enero del año 25, en cuatro o cinco oportunidades, y finalmente eso se concretó", añadió.