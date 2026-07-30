Gobierno niega "exitismo" tras baja de homicidios que coincide y contrasta con despiadado crimen en Huechuraba

En medio de los peritajes que lleva a cabo el departamento OS9 de Carabineros tras el robo con homicidio que le costó la vida a un joven de 23 años en la comuna capitalina de Huechuraba, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó duramente el crimen y reiteró el compromiso del Gobierno por capturar a la banda responsable.

En el sitio del suceso, la policía uniformada se mantiene analizando los registros de las cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de escape utilizada por los seis delincuentes, quienes huyeron a bordo de dos vehículos de alta gama tras sustraer especies y dinero en efectivo.

Consultado sobre el caso, Arrau expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que las instituciones están desplegadas para esclarecer los hechos a la brevedad.

"Es un hecho que está en investigación y nuestro compromiso, como ha pasado en los últimos casos, es investigarlo rápidamente y, como fue con el caso del famoso 'Panda' y otros casos que se han resuelto, poner a disposición todos los medios que hay para que este caso pueda resolverse, ojalá como se han resuelto los otros, en el más breve plazo", afirmó el secretario de Estado.

Balance de delincuencia y la percepción de temor

En el marco de la contingencia, la autoridad abordó la disparidad entre la baja en los índices de delitos de mayor connotación social (con una disminución de 17 por ciento en los homicidios en lo que va de este año), y la persistente sensación de inseguridad que reporta la ciudadanía.

"Damos las cifras objetivas sin ningún exitismo. Yo siempre digo: cuando bajan los homicidios un 17%, los robos violentos en la Región Metropolitana un 20%, siempre digo que nos queda un largo camino por delante", declaró Arrau.

"Quienes ya tenemos más años, vivimos en un Chile hace 20 o 30 años que era más tranquilo y eso es lo que tenemos que recuperar. Hay que trabajar tanto en reducir las cifras, como se está haciendo hoy día, y también en reducir la percepción para que la gente viva con menos miedo", concluyó.