"Mucho éxito": La U anunció la salida de tres canteranos

Universidad de Chile informó en sus redes sociales la salida de tres canteranos del club, que fueron cedidos por el segundo semestre.

El arquero Ignacio Sáez fue enviado a La Serena; el delantero Martín Espinoza fue cedido a Cobresal; y el volante Fernando Osorio tendrá una experiencia en el extrajero, ya que jugará en Tepatitlán FC en el fútbol mexicano.

"Le deseamos mucho éxito a nuestros canteranos que partieron a préstamo", publicó la U, esperando que tengan una "gran etapa" en estos nuevos desafíos.

La U volverá a las canchas de forma oficial el domingo 26 de julio, ante Audax Italiano en La Florida, en la fecha 16 de la Liga de Primera.