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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

"Mucho éxito": La U anunció la salida de tres canteranos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los futbolistas formados en el cuadro azul fueron cedidos por el segundo semestre.

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Universidad de Chile informó en sus redes sociales la salida de tres canteranos del club, que fueron cedidos por el segundo semestre.

El arquero Ignacio Sáez fue enviado a La Serena; el delantero Martín Espinoza fue cedido a Cobresal; y el volante Fernando Osorio tendrá una experiencia en el extrajero, ya que jugará en Tepatitlán FC en el fútbol mexicano.

"Le deseamos mucho éxito a nuestros canteranos que partieron a préstamo", publicó la U, esperando que tengan una "gran etapa" en estos nuevos desafíos.

La U volverá a las canchas de forma oficial el domingo 26 de julio, ante Audax Italiano en La Florida, en la fecha 16 de la Liga de Primera.

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