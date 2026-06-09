Nicolás Fernández se sumó a la lista de bajas en la U

Nicolás Fernández, defensa de Universidad de Chile, sufrió un desgarro en el partido con Audax Italiano en la Copa de la Liga y se sumó a la lista de bajas del equipo.

El futbolista se desgarró en el isquiotibial y estará por lo menos un mes fuera de las cancha, informó Emisora Bullanguera.

De esta forma, Fernández se sumó a Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, quienes no estarán en el duelo contar Unión La Calera el domingo, en la fecha 15 de la Liga de Primera.

Del mismo modo, Fernández tampoco estará en el duelo pendiente contra O'Higgins, el jueves 18 de junio, y en los primeros partidos de la Copa Chile, ante Santiago Wanderers y también contra La Calera, los días 21 y 24 de este mes.