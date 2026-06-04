Nueva rectora de la U: Hay que ser responsables con lo que el club representa

Alejandra Mizala, nueva rectora de la Universidad de Chile, conversó en Lo que Queda del Día en Cooperativa sobre la administración del club de fútbol por parte de Azul Azul y reiteró la intención de revisar el convenio con la cuestionada concesionaria, señalando que, como autoridades de la Casa de Estudios, deben ser "responsables" con lo que representa el equipo para la población.

"Hay varios hechos de público conocimiento con lo que ha pasado con la conducción del club y eso ha desatado el interés en revisar el convenio, pero nosotros como autoridades, tenemos que ser responsables con lo que club representa para la población, es un club popular y tenemos que considerar eso. Mi intención es esperar el informe en derecho, que está encargado y ver los caminos que podemos seguir", declaró Mizala.

La rectora electa también recalcó que Azul Azul tiene que "resguardar los valores y normas de la Universidad como sus símbolos. Eso está en el convenio".

"Ha habido inquietud y la rectora Rosa Devés pidió un informe en derecho de forma que nos pueda dar información legal, porque no somos expertas, y que nos permita tomar decisiones respecto al convenio, porque, no hay dos opiniones en la Universidad, en todo el proceso en la campaña, todos los candidatos y personas estábamos de acuerdo en que ese convenio había que revisarlo", aseveró.

Finalmente, señaló que "estamos pensando en que vamos a revisar el convenio, sería ideal, ya que lleva 20 años, pero también hay que decir que tiene una duración más larga".