Rectora electa U. de Chile: El país tiene un presupuesto muy bajo en ciencias

La rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, manifestó en Cooperativa su preocupación ante los recortes que el Gobierno implementa en el área de la ciencia, puesto que el país ya destina "un presupuesto muy bajo" para su desarrollo.

"La Universidad de Chile y las universidades en general estamos muy atentas, sobre todo a lo que va a ocurrir con el presupuesto del próximo año en relación a ciencia. Nosotros ya tenemos un presupuesto muy bajo en ciencias: es del 0,4% del PIB, que es muy poco si uno lo compara con países de similar desarrollo", dijo.

"Necesitamos invertir en ciencia, independientemente que, a veces, en el corto plazo esa ciencia que no es aplicada no se ven mucho sus resultados, pero en el mediano a largo plazo da frutos muy importantes. Creo que no podemos cansarnos las universidades de insistir una y otra vez en eso", sostuvo Mizala.

Por ejemplo, "nosotros tenemos un centro de investigación que se llama AMTC, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que trabaja con temas del cobre y cómo optimizar todo lo que se hace en él en Chile, ya que es el sueldo del país", afirmó la ingeniera comercial.

La sucesora de Rosa Devés también recordó el rol de la universidad en la respuesta al "virus sincicial, donde las vacunas y la inmunización adecuada evitó que siguieran muriendo bebés en Chile o que tuviéramos un colapso con las camas en los hospitales en época de invierno".

"También, por ejemplo, (está) la certificación de alimentos de exportación, que lo hace la Facultad de Ciencias Veterinarias (...); y la Facultad de Ciencias Sociales está trabajando asistencialmente en la comuna de Tiltil con el Hospital Universitario Público (...). Entonces, se hace mucho (en beneficio del país) y todo eso es desde la investigación", defendió la académica y docente.