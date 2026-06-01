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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Octavio Rivero sufrió accidente de tránsito en la capital

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Universidad de Chile protagonizó una colisión menor en el sector de Rotonda Chicureo.

Octavio Rivero sufrió accidente de tránsito en la capital
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Octavio Rivero, delantero uruguayo de Universidad de Chile, sufrió un accidente de tránsito durante la mañana de este lunes en el sector de Rotonda Chicureo, en la zona norte de la capital.

La información fue dada a conocer por el medio La Magia Azul, que detalló que el hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas y que el jugador estuvo involucrado en una colisión entre dos vehículos.

De acuerdo con lo informado por Carabineros al citado medio, se trató de un accidente menor entre una camioneta y un station wagon, sin lesionados ni heridos, y con la ingesta de alcohol descartada entre los involucrados.

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