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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

"Otra vez": Incidentes de barristas de Universidad de Chile provocaron eco en Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Olé reaccionó a la suspensión del duelo ante Everton por Copa Chile y apuntó a la reiteración de hechos de violencia protagonizados por hinchas azules.
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Los graves desórdenes que obligaron a suspender el compromiso entre Everton y Universidad de Chile, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, no pasaron inadvertidos en Argentina, donde la prensa local hizo eco de lo ocurrido.

Es así como el popular diario deportivo Olé tituló "Otra vez", haciendo hincapié en lo ocurrido el año pasado en el duelo ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

"Otra vez, la barra de Universidad de Chile provocó la suspensión de un partido", destacó el sitio web al detallar que el encuentro debió detenerse a los 82 minutos, momento en que el conjunto estudiantil se imponía por 1-0 en el marcador.

En la crónica de los hechos, la prensa argentina relató la secuencia de los desmanes, señalando que todo inició cuando cayó una bengala desde la parcialidad "ruletera" cerca del tiro de esquina. Sin embargo, enfatizaron en la desmedida respuesta desde el sector visitante: "Llegó desde la tribuna ocupada por los simpatizantes de la U, donde se encendieron bengalas y bombas de estruendo, se lanzaron fuegos artificiales y también se registraron proyectiles hacia sectores ocupados por público local".

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