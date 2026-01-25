"Paqui" tuvo un estreno para el olvido: Universidad de Chile cayó inapelablemente ante Universitario
En el marco de la "Noche Crema", Universitario le propinó una dura derrota a Universidad de Chile en su primer amistoso del año, que marcó el estreno de Francisco Meneghini y los refuerzos Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero.
