"Paqui" tuvo un estreno para el olvido: Universidad de Chile cayó inapelablemente ante Universitario

En el marco de la "Noche Crema", Universitario le propinó una dura derrota a Universidad de Chile en su primer amistoso del año, que marcó el estreno de Francisco Meneghini y los refuerzos Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero.

