Querella contra Clark acusa "probable" ayuda de la U para evitar descenso de Huachipato en 2022

Un grupo de accionistas minoritarios de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por administración desleal y en la demanda hicieron una grave acusación, señalando que hubo una "probable" ayuda a Huachipato, por parte de Universidad de Chile, para salvar del descenso al equipo de Talcahuano en 2022.

De acuerdo a los argumentos presentados por los accionistas minoritarios, a finales de 2021 Huachipato descendió en cancha, pero se salvó por una sanción administrativa de la ANFP a Deportes Melipilla efectuada a comienzos de 2022, y sostienen que esta denuncia contra los potros fue "muy probablemente financiada exclusivamente" por el club Universidad de Chile.

Del mismo modo, apuntaron que la denuncia, representando a U. de Chile, la hizo el abogado Javier Gasman Malschafsky, hombre de confianza de Victoriano Cerda en Huachipato, y asesor de Michael Clark durante su presidencia en Azul Azul.

Textualmente se detalló en la querella que "en efecto, el año 2022, Huachipato había descendido en cancha y se salvó por una sanción administrativa al Club Melipilla, iniciada por una denuncia efectuada, y muy probablemente financiada exclusivamente, por el Club Universidad de Chile. Dicho sea de paso, en dicha denuncia el abogado del Club Universidad de Chile fue el señor Javier Gasman Malschafsky, abogado de confianza del señor Victoriano Cerda en Huachipato, quien durante la presidencia del señor Clark asesoró en materia deportiva al Club Universidad de Chile".

Debido a esta supuesta irregularidad, los accionistas minoritarios solicitaron al Ministerio Público que el abogado Javier Gasman sea citado como testigo, para que pueda declarar respecto a los hechos descritos en la querella.