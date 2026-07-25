Refuerzo de la U Gonzalo Reyna apareció entre los mejores punteros sub 21 de Sudamérica

Pese a su inesperada lesión tras firmar, el argentino Gonzalo Reyna recibió un espaldarazo en su llegada a Universidad de Chile luego de figurar en el Top 10 de punteros sub 21 a nivel sudamericano.

El Observatorio del Fútbol CIES realizó un estudio estadístico para puntuar a los delanteros extremos por sus actuaciones en los últimos seis meses, ubicando a Reyna en la décima ubicación.

Los 20 partidos jugados y tres asistencias en su préstamo de un semestre en Boston River de Uruguay le valió un puntaje de de 73,1.

El ranking fue liderado por Tomás Aranda de Boca Juniors con 78,9, seguido por el ecuatoriano Keny Arroyo de Cruzeiro (77,9) y el trasandino Alvaro Montoro de Botafogo (77,1).