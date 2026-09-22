Reinhart palpitó el duelo ante Everton: Estamos enfocados, queremos ganar esta llave

Tobías Reinhart, volante argentino de Universidad de Chile, palpitó el duelo de este jueves ante Everton por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, señalando que hay que "salir a ganar esta llave"

"El objetivo es claro, queremos salir a ganar cada partido que nos toque, competir al máximo. Este club lo exige. Estamos enfocados, queremos salir a ganar esta llave, que es el primer pasito para este objetivo. Hay que salir a ganar al que sea", afirmó.

Sobre la vuelta a los entrenamientos tras el receso por las Fiestas Patrias, Reinhart señaló que: "Tuvimos una linda semana, con ganas ya de arrancar de vuelta. Tuvimos el descanso, pero estamos con muchas ganas de afrontar este desafío".

"Nos hemos metido más en la forma física, pero ahora ya preparando el próximo partido. Estamos con muchas expectativas y ganas de jugar ya", añadió

Además, Reinhart se refirió a la lucha por un puesto en el mediocampo: "La competencia siempre se acepta, es sana, cada uno lucha por su lugar. Lo importante es que estamos todos trabajando para hacerle mejor a la U y que le vaya cada vez mejor".

"Juegue quien juegue, estamos todos preparados para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos", finalizó.