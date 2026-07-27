Este jueves será la formalización de Michael Clark por el Caso Sartor

Michael Clark, expresidente de Azul, y otros 10 imputados por el Caso Sartor, serán formalizados este jueves en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tras la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Araya.

La instancia comenzará a las 09:00 horas (13:00 GMT), presentando cargos por los delitos de administración deseleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, fraude a la omisión de oferta pública de Adquisición de acciones, y lavado de activo.

De acuerdo con la presentación de Fiscalía, los ilícitos comenzaron en enero de 2020, y se desarrollaron de manera continuada hasta la actualidad.

La lista de ejecutivos que serán formalizados está encabezada por el expresidente de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery.

Además de Clark, los formalizados son Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

De estos 11 imputados, ocho de ellos, incluyendo Michael Clark, también fueron sancionados previamente con multas millonarias e inhabilidad por parte de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

Según informó La Tercera, los acusados mostraron diversas posturas durante la investigación del caso. Clark, quien destaca por ser expresidente del club Universidad de Chile, testificó tres veces ante el fiscal Araya.

En sus declaraciones, el extimonel de Azul Azul intentó desmarcarse de la gestión operativa de Pedro Pablo Larraín, asegurando que no tiene lazos de amistad con él y que su vínculo fue en 2019 como consultor externo. Además, cuestionó internamente las millonarias operaciones financieras, pese a haber tomado parte.

Además, afirmó que su relación con los ejecutivos de Sartor fue "estrictamente laboral" y que "jamás" participó en eventos sociales, fiestas o viajes corporativos.

Por su lado, Alfredo Harz Castro apuntó directamente a Pedro Pablo Larraín; y también habló de la compra de Azul Azul a Carlos Heller, revelando el rol que tuvo Victoriano Cerda, exdueño de Huachipato.