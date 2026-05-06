Tamayo puede volver a Unión Española tras escasos minutos jugados en la U

El defensor venezolano Bianneider Tamayo, de escasa participación esta temporada en Universidad de Chile, aparece como opción para reforzar Unión Española de cara al segundo semestre en la Liga de Ascenso.

La posibilidad de que Tamayo vista la camiseta "hispana" es vista con optimismo, según informamos en Cooperativa Deportes, considerando su experiencia previa en la institución en el segundo semestre de 2025.

Su retorno es contemplado como una opción concreta, especialmente en la línea de centrales del cuadro "hispano", que atraviesa un irregular paso por la categoría de plata del fútbol chileno.

El jugador ya tuvo un paso previo por la institución en 2025. (FOTO: ATON)

A esto se suma los pocos minutos de juego del venezolano desde la llegada de Fernando Gago a la banca azul. Por el momento, aparece como opción en la línea defensiva atrás de Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Franco Calderón.

El interés de Unión Española en el retorno del venezolano parece ser una realidad palpable en el Santa Laura.