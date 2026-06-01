U. de Chile tomó decisión clave para liberar un cupo extranjero

Universidad de Chile decidió no extender el préstamo por el defensa argentino Felipe Salomoni, quien dejará el club a fin de mes, siendo la primera baja del club estudiantil para el segundo semestre, una medida que liberará un cupo extranjero en el equipo.

El cuadro estudiantil tenía un plazo definido para solicitar la extensión del pase: Este domingo 31 de mayo. Sin embargo, según informó el medio BolaVip, Azul Azul optó por no ocupar esa opción y dejará que el vínculo termine el 30 de junio con el jugador que llegó desde Guaraní.

El lateral zurdo, de 23 años, llegó cuando estaba Gustavo Alvarez al mando del equipo, pero perdió terreno con Francisco "Paqui" Meneghini y actualmente con Fernando Gago.

De esta forma, Salomoni terminará su vínculo el 30 de junio, y Universidad de Chile liberará un cupo extranjero, aumentando las alternativas para reforzar el equipo de Gago en el mercado de fichajes para el segundo semestre.