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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Una vieja lesión tiene a Charles Aránguiz muy cerca de perderse el clásico universitario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El bicampeón de América se vio afectado del sóleo de la pierna izquierda.

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Las lesiones no le han dado tranquilidad a Universidad de Chile a lo largo de la presente temporada y prueba de ello es que tras haber recibido el alta médica, una vieja lesión tiene a Charles Aránguiz muy cerca de perderse el clásico universitario del próximo día 25.

El mediocampista azul se había recuperado del desgarro de bíceps femoral que lo tuvo fuera de las canchas en los últimos seis partidos; no obstante, de acuerdo a la información entregada por Cooperativa Deportes, el exjugador de Cobreloa se vio afectado por una antigua dolencia en el sóleo de la pierna izquierda.

Si bien es una lesión antigua, todo apunta a que sea una sobrecarga que le impidió sumarse a las prácticas junto a sus compañeros.

Con esto, Aránguiz está practicamente descartado para jugar ante Everton este sábado en Sausalito y su presencia en el duelo ante Universidad Católica el próximo 25 en el Nacional está en duda aunque todo parece indicar que tampoco estará.

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