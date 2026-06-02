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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile evalúa la partida de Franco Calderón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor perdió la titularidad y finaliza contrato a fin de año.

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Luego de perder la titularidad tras la llegada del técnico Fernando Gago a Universidad de Chile, el defensor argentino Franco Calderón ve de cerca la puerta de salida del Centro Deportivo Azul.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, desde la concesionaria que rige los destinos del equipo no hay interés en renovar el contrato que vence a fin de año.

Es más, desde la dirigencia estudiantil aseguran que de haber una oferta por Calderón en la ventana de pases de mitad de año la analizarán para adelantar la partida del nacido en el Chaco.

Tras ser titular en las últimas dos temporadas, Calderón pasó a ser suplente este año dejando a Matías Zaldivia y a Nicolás Ramírez como dupla estelar.

De hecho, para el duelo del fin de semana ante Audax Italiano por la Copa de la Liga, se espera que los estelares sean Ramírez y el venezolano Bianneider Tamayo.

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